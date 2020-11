Garanzini: le giocate di Insigne hanno ricordato certi colpi indimenticabili di Iniesta

Su La Stampa: “Ha giocato nel giro di tre giorni le sue due migliori partite in azzurro, con un temperamento raramente mostrato in precedenza”

Su La Stampa, Gigi Garanzini commenta la vittoria dell’Italia di Mancini sulla Bosnia. Una qualificazione brillante che autorizza a pensare in grande, scrive, ma sottolinea anche il fatto che la Nazionale “segna troppo poco in rapporto a quanto produce”.

Ma, soprattutto, elogia Lorenzo Insigne, autore di una fantastica prestazione. Lo paragona a Iniesta. Garanzini scrive:

“E poi Insigne, che ha giocato nel giro di tre giorni le sue due migliori partite in azzurro: con un temperamento raramente mostrato in precedenza; e una serie di giocate che, in quella posizione, con quel passo, e magari esagerando un po’, hanno ricordato certi colpi, indimenticabili, di Iniesta“.