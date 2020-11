CorSport: tamponi Lazio, la Procura Figc valuta di interrogare i giocatori e i dirigenti dell’Asl 1

Un eventuale deferimento della Lazio, dato per possibile, non escluderebbe la responsabilità individuale dei calciatori, tenuti a conoscere e rispettare il protocollo

Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, giovedì sera in Procura Federale c’è stato un vertice notturno per valutare la possibilità di effettuare nuovi interrogatori dopo quello dei medici sociali Pulcini e Rodia.

“Dopo l’interrogatorio dei medici Pulcini e Rodia (datato giovedì) si attendono le prossime mosse del procuratore federale Chinè. Giovedì c’è stato un vertice notturno per valutare nuovi interrogatori, il fronte si potrebbe concludere con l’audizione di uno o più giocatori della Lazio o dei dirigenti dell’Asl 1. Si attendono conferme. Un eventuale deferimento della Lazio (dato per possibile) non escluderebbe una responsabilità individuale dei giocatori, tenuti a conoscere e rispettare il protocollo. Un po’ come accade per il doping”.