CorSport: per Milik le opzioni di mercato sono Fiorentina, Roma e Inter

Ieri il presidente della Federazione polacca, Zibi Boniek, ha dato quasi un ultimatum a Milik: o sceglie un’altra squadra o potrà dire addio all’Europeo.

Il Corriere dello Sport fa il punto su quali sono le squadre più papabili per il mercato dell’attaccante polacco.

“Diversi club hanno continuato a seguire la “querelle”, oltre alla Fiorentina (che potrebbe riprovarci), c’è un interesse da parte della Roma in effetti mai sopito: in estate s’era arrivati persino alle visite mediche, ad un’intesa pressoché totale con 5 milioni a stagione per 4 anni, e al Napoli 25 in toto fra prestito e riscatto. Tutto sfumato, ma ancora recuperabile, nel qual caso con cifre da rinegoziare. Improbabile che il polacco accetti la destinazione a parametro zero, rimanendo così fermo sino a giugno, presumibilmente le due società s’incontreranno per capire come venirne a capo. A un’eventuale pista estera inoltre (c’era stato l’interesse di Tottenham e Newcastle), va ad aggiungersi e “riscaldarsi” quella dell’Inter alla ricerca di un’alternativa a Lukaku”.