CorSport: i tamponi di Bakayoko sono negativi, è semplice influenza

Migliorano le condizioni di Bakayoko, che nei giorni scorsi aveva la febbre alta, riconducibile ad un normale stato influenzale, visto che l’esito del tampone a cui era stato sottoposto è stato negativo. Il Corriere dello Sport scrive che il centrocampista sta meglio.

“la febbre non è ancora passata e ieri non si è allenato, però si tratta di uno stato influenzale non riconducibile al Covid. Proprio così: tanto per essere ancora più certi, nonostante l’esito rassicurante di lunedì, Baka ha effettuato un altro tampone. Negativo”.