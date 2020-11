CorSport: “Gattuso risolva i rebus prima che il Napoli entri in crisi d’identità”

«Il Napoli non sa ancora bene cosa sia, ha smarrito la propria natura. Il 5 novembre sa di ammutinamento (stavolta tecnico e anche tattico)»

“Il Napoli non sa ancora bene cosa sia, non riesce ad esprimerlo, ha una serie di idee che restano lì, come tracce d’una irragionevole difficoltà espressiva”.

Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport, commentando la vittoria risicata del Napoli sul Rijeka, in Europa League.

Fa riferimento al 5 novembre data dell’ammutinamento.

E dev’essere stato l’influsso stordente del 5 novembre, una data che sa di ammutinamento (stavolta tecnico e anche tattico) a farlo sparire dalla propria vocazione, per ritrovarlo sperduto in quella confusione che ha sparso qua e là, si direbbe ovunque per un’ora intera, una serie di rebus da risolvere immediatamente, prima che lo stupore si trasformi in crisi (d’identità).

Sicuramente c’è un aspetto caratteriale ad influire, scrive Giordano, ma anche altro.

“Ma ai margini d’una maturità che va plasmata nel tempo, il Napoli s’è anche accorto di aver smarrito la propria natura: s’è risistemato, uscendo dal tridente, per favorire l’inserimento di Osimhen e poi è rimasto in questo copione che alimenta il sospetto d’una spaccatura tra i reparti, d’una fragilità ch’è racchiusa nella inferiorità, di un’abbondanza offensiva che toglie un uomo al centrocampo e non aggiunge fantasia lì davanti. Però c’è la consapevolezza di dover andare a scoprire, onestà intellettuale in mano, dove intervenire”.