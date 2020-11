Ceccarini: “Gattuso firmerà fino al 2023 con opzione al 2024. Occhio al Tottenham su Milik”

A Radio Crc: “Milik può andare via a gennaio. Sul mercato invernale il Napoli potrebbe pensare a un esterno sinistro. Un nome è quello di Emerson Palmieri, ma al momento non ho notizie su una possibile trattativa”.

A Radio Crc è intervenuto Niccolò Ceccarini, giornalista Mediaset e direttore di Tuttomercatoweb Radio. Ha commentato la partita persa dal Napoli contro il Sassuolo e dato qualche informazione sul rinnovo di Gattuso e sul futuro di Milik.

Sull’allenatore partenopeo:

Su Milik:

“Può andare via a gennaio. In estate si era parlato di un prolungamento del contratto di un anno, così da giustificare la cessione in prestito. Vediamo che cosa succederà tra pochi mesi. Da quanto mi risulta, pare che il Tottenham sia la squadra più interessata alle prestazioni di un calciatore che non può restare fermo ancora a lungo”.