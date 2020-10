Ziliani: è confermato, il Napoli non ha voluto giocare contro la Juve perché è fuori forma

Il giornalista del Fatto Quotidiano commenta su Twitter la prestazione della squadra di Gattuso al San Paolo con riferimento al caso Juventus-Napoli

Il Napoli straripa al San Paolo battendo 4-1 l’Atalanta e conferma di essere in forma e vogliosa di giocare a calcio sul campo. Conferma, soprattutto, con i fatti, di non aver paura di confrontarsi con le big del campionato come l’Atalanta così come non aveva paura di farlo contro la Juventus di Pirlo. Del resto è stato lo stesso Gattuso ad ammettere di essere notevolmente “incazzato” perché al Napoli è stato impedito di andare a Torino a giocarsela. Anche Paolo Ziliani ironicamente si esprime sul punto. Il giornalista del Fatto Quotidiano scrive su Twitter che dalla prestazione contro la Dea di Gasperini effettivamente il Napoli appare poco in forma, forse per questo non è voluto andare a Torino…

È confermato: il Napoli non ha voluto giocare contro la Juventus perchè è fuori forma.#NapoliAtalanta — Paolo Ziliani (@ZZiliani) October 17, 2020