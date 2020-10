Tra Superlega e Champions allargata, la grande battaglia tra FIFA e UEFA per il calcio europeo

I top club starebbero formando un cartello per creare un nuovo torneo in concorrenza con la Champions. Che nel frattempo passerebbe a 36 squadre dal 2024. Che fine faranno i campionati nazionali?

La “bomba”, come la chiama Sky Sports, è fatta a forma di Superlega europea. Liverpool e Manchester United stanno tramando con una dozzina di altri grandi club europei per finanziare un nuovo torneo sostenuto dalla FIFA che ridisegnerebbe il panorama globale del calcio.

Secondo gli inglesi di Sky Sports stanno mettendo insieme un pacchetto di finanziamenti da 6 miliardi di dollari per creare quella che potrebbe diventare la Premier League europea. L’ormai famigerata superlega. Che coinvolgerebbe i top club inglesi, francesi, tedeschi, italiani e spagnoli. Le trattative sarebbero già ad uno stadio avanzato.

I club inglesi iscritti sarebbero addirittura cinque, per un format a 18 squadre, con una data di inizio provvisoria già per il 2022.

La vera novità è che dietro c’è la FIFA, l’organo di governo del calcio mondiale. E la sottaciuta trama mira a scalzare il primato della Champions League, andando ad invadere il calendario ora occupato dalle competizioni Uefa.

Un torneo ad eliminazione diretta, con premi da centinaia di milioni di dollari ogni anno. Una vera rivoluzione.

Nel frattempo però l’Uefa continua a progettare l’espansione della Champions, a discapito dei campionati nazionali. Il Telegraph scrive che il piano prevede un allargamento della competizione a 36 squadre dal 2024/25.

Ciascuna squadra dovrebbe giocare 10 partite di girone. La proposta avrebbe incontrato inizialmente una risposta tiepida, guadagnando in seguito trazione in virtù dell’idea di aumentare il numero di partite di punta, e i posti extra in Champions.

Le discussioni sul formato delle competizioni europee post-2024 riprenderanno nelle prossime settimane, con una decisione finale attesa per l’anno prossimo. Torneo FIFA permettendo.

La percezione è che l’attuale modello utilizzato nelle fasi a gironi di Champions League sia diventato stantio. Il nuovo sistema consentirebbe più scontri tra i club leader nella fase a gironi e quindi si rivelerebbe più attraente per le emittenti tv. Una considerazione cruciale, vista la crisi economica.