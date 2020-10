Spadafora: “Lo 0-3 a tavolino? Vediamo che succede col ricorso del Napoli”

E il ministro dello Sport sottolinea la questione Ronaldo: “Se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria ha violato il protocollo anti-Covid”

Appena due giorni fa il Ministro dello Sport si augurava che il giudice sportivo decidesse “in saggezza”.

Ora che ha sentenziato comminando lo 0-3 a tavolino al Napoli per non essere andato a Torino a giocare contro la Juventus, Spadafora commenta un po’ interdetto:

“È una sentenza di cui prendo atto. Vediamo adesso cosa accadrà con il ricorso del Napoli”.

Spadafora ha anche detto che per ora, sempre secondo lui, il campionato non si ferma:

“Penso proprio che continueremo a vedere le partite. Lo spero e me lo auguro per tutti loro”.

Intanto però, dopo il polverone di Juventus-Napoli, il ministro non può non far notare che la positività di Ronaldo ne alza un altro. Secondo Spadafora infatti il portoghese ha violato il protocollo anti-Covid:

“Se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria ha violato il protocollo anti-Covid”.