Serie A, Napoli quarto per monte ingaggi. Tutti gli stipendi dei calciatori azzurri

Sulla Gazzetta. Sul podio Juventus (236 milioni), Inter (149) e Roma (112). Nel Napoli il più pagato è Koulibaly (6 milioni). Seguito da Insigne (4,6) e Lozano (4,5). L’ingaggio più basso è quello di Contini (0,3)

Nella classifica per monte ingaggi in Serie A, il Napoli si piazza al quarto posto con 105 milioni. Sul podio, secondo i dati pubblicati oggi dalla Gazzetta dello Sport, ci sono Juventus, con 236 milioni, Inter con 149 e Roma, a 112 milioni di stipendi.

Il monte ingaggi complessivo della Serie A è sceso quest’anno a 1 miliardo e 288 milioni di euro lordi. L’anno scorso era di 1 miliardo e 360 milioni. Il calciatore più pagato è Cristiano Ronaldo con un ingaggio da 31 milioni di euro netti all’anno. Al secondo posto Lukaku, con 7,5 milioni netti più un altro milione e mezzo di bonus.

Nel Napoli, il più pagato è Koulibaly, con 6 milioni. Insigne ne guadagna 4,6. Lozano 4,5 con Mertens e Osimhen. 4 milioni di stipendio per Manolas, 3,5 per Zielinski. Demme, Lorente e Milik sono a 2,5. 2,4 invece l’ingaggio di Ghoulam. Di Lorenzo 2,3. Politano 2,2. Ha un ingaggio di 2,1 milioni Mario Rui. Bakayoko e Lobotka guadagnano 2 milioni. 1,8 è l’ingaggio di Petagna e Rrahmani. Per Hysaj 1,6 milioni. 1,5 ad Elmas e Fabian Ruiz. Ospina guadagna 1,4 milioni, mentre Maksimovic ne percepisce 1,2. 1 milione per Meret, 0,8 per Malcuit e 0,3 per Contini.

Ecco la classifica completa degli ingaggi della Serie A.

Juventus 236 milioni

Inter 149 milioni

Roma 112 milioni

Napoli 105 milioni

Milan 90 milioni

Lazio 83 milioni

Fiorentina 55 milioni

Torino 51 milioni

Cagliari 46 milioni

Bologna 43 milioni

Atalanta 42,6 milioni

Genoa 41 milioni

Sassuolo 35 milioni

Parma 34 milioni

Sampdoria 34 milioni

Benevento 32 milioni

Udinese 31 milioni

Verona 24 milioni

Crotone 23 milioni

Spezia 22 milioni