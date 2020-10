Il Giornale: se i risultati della Juve li avesse ottenuti Sarri e non Pirlo, apriti cielo

“Qualcuno ha già cominciato a storcere il naso anche se nessuno osa metterlo in discussione. Lo scorso anno il terzo pareggio dopo 14 partite”

Il Giornale fa un’operazione verità, uno squarcio nel buio del mondo dell’informazione sportiva. “Pirlo scopre di non essere maestro” è il titolo dell’articolo che comincia così.

Qualcuno ha già cominciato a storcere il naso. Ma ovviamente il credito di cui gode Pirlo è pressoché infinito e nessuno si sogna di metterlo in discussione. Certo è però che se i risultati fin qui ottenuti dalla Juve del Maestro li avesse raccolti Sarri, le polemiche e i dubbi sul suo operato si sarebbero già levati altissimi in cielo. Basti un dato per rendere l’idea: la Signora di quest’anno ha finora raccolto tre pareggi nelle quattro partite disputate, mentre quella dell’anno passato aveva incasellato la terza ‘ics’ dopo quattordici incontri, avendone nel frattempo vinti undici.