Scuola, i genitori dei bambini cresciuti a latte e plutonio scrivono a De Luca (che si è scusato)

“Non accettiamo l’idea che gli studenti campani non abbiano la stessa dignità degli altri, che il sacrificio dei nostri diritti sia dato per scontato ed addirittura deriso”

Le parole di ieri sulla scuola pronunciate dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca hanno Profondamente colpito, e non in positivo. Oggi De Luca ha corretto il tiro, si è scusato su Facebook. Alcuni genitori hanno comunque avviato un’azione di protesta con una lettera a lui indirizzata e formalmente firmata dai bambini.

Al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

Preg.mo Presidente De Luca chi le scrive è un gruppo di mamme campane tutte madri di bambini cresciuti a latte e plutonio.

Ci sentiamo colpite dalla Sua ennesima totale mancanza di rispetto nei confronti del sacrificio che noi ed nostri bambini OGM stiamo vivendo da mesi.

Le confermiamo che i “figli di questa Regione” crescono con il desiderio d’imparare a leggere e scrivere, vogliosi di capire e addirittura capaci di ragionare come tutti gli altri. Noi mamme campane ne siamo orgogliose !

Gent.mo Presidente, sarebbe stato facile scadere in offese o denigrazioni ma noi sappiamo il valore reale della parola rispetto, anche del dolore di chi in questo momento ha perso o ha un proprio Caro in terapia intensiva; conosciamo il significato della parola educazione nei confronti di chi ricopre una carica istituzionale ma proprio per questo non accettiamo l’idea che gli studenti campani non abbiano la stessa dignità degli altri, che il sacrificio dei nostri diritti sia dato per scontato ed addirittura deriso.

Caro Presidente, proprio da Lei ci saremmo aspettati lucidità e sentimento. Una mera consolazione in un momento di tanta sofferenza, precarietà e fragilità. Ma in questi momenti, il tangibile sacrificio della popolazione deve essere compreso, rispettato ed onorato da chi li rappresenta.

Lo meritiamo noi e lo meritano loro:

Martina , 5 anni, scuola materna ;

Laura, 8 anni , III elementare;

