Sconcerti: Nonostante il 3-0 della giustizia sportiva, il Napoli è già davanti alla Juve di due punti

Il pareggio contro il Verona evidenzia, secondo Mario Sconcerti i due problemi fondamentali di cui soffre la Juve in questo momento

uno di qualità tecnica inferiore rispetto all’anno scorso perché adesso manca Ronaldo, Arthur è un buon regista di un centrocampo a tre, non entra mai in un raggio di campo che vada oltre i cinque metri, e anche oggi nel momento più caldo della partita sono entrati Frabotta e Vrioni, due ragazzi, anche bravi, ma che non portano differenza. Frabotta e Vrioni li hanno anche gli altri.

L’altro è un problema tattico:

qualunque sia lo schema che Pirlo cerca, sta mancando la coerenza della squadra. Non c’è un sentimento comune, non c’è un’idea di gioco che sembri davvero condivisa. La Juve non gioca, si esibisce, è quasi dentro una piccola, continua accademia. Ha davvero spinto solo quando è entrato Kulusevski ma è stato un merito indotto dalla stanchezza del Verona che per più di un’ora aveva chiuso tutto lo spazio.