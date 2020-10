Pedullà: Milik rifiuta la Fiorentina (e 4 milioni a stagione)

Nella notte il club di De Laurentiis e quello di Commisso avevano trovato un accordo per il trasferimento: 24 milioni tra prestito e obbligo di riscatto. Ma il polacco non ne ha voluto sapere

Milik proprio non è intenzionato a lasciare il Napoli. Alfredo Pedullà scrive che nella notte Napoli e Fiorentina avevano raggiunto un accordo per il trasferimento del polacco, che, però, ancora una volta, si è rifiutato.

“Napoli e Fiorentina hanno raggiunto nella notte un accordo per il trasferimento di Milik ai viola. Ma l’attaccante polacco ha detto no e siamo ormai a pochissime ore dallo stop del mercato. Sarebbe stata un’operazione come quella che il Napoli aveva concordato con la Roma, circa 24 milioni tra prestito oneroso e obbligo di riscatto. A Milik era stato offerto un contratto pluriennale da 4 milioni a stagione, uno in meno rispetto alla proposta giallorossa. Nulla da fare, Milik continua a dire no”.