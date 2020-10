Maxi Lopez e il bullismo di Ibra: “Sbagliai un passaggio e mi voleva spaccare la faccia”

L’ex attaccante ricorda un episodio al Milan “Una volta contro il Parma voleva la palla sui piedi. Quante me ne disse…”

“Mi ricordo una volta, dovevamo giocare contro il Parma al Tardini”.

Maxi Lopez per un breve periodo ha giocato al fianco di Ibrahimovic al Milan. E racconta a Tyc Sports il famoso “bullismo” di Ibra, quello bonario col quale intimorisce e sprona i suoi compagni:

“Mi arrivò un pallone. Lo stoppai, mi girai subito e misi un pallone in area perIbrahimovic. Lui rimase fermo, inizialmente non si girò neppure e continuava a guardare dove era andata la palla. Poi all’improvviso si gira e mi urla contro. Mio Dio quante me ne ha dette. Voleva la palla sui piedi. Io però risposi che secondo me era una palla buona che lo avrebbe messo davanti alla porta. Ma nulla…”.

“Torniamo negli spogliatoi a fine gara. Pensavo mi avrebbe detto qualcosa, ma non si avvicinò. Passa un giorno, lunedì, martedì e mercoledì dovevamo giocare in Champions. Mi si avvicina e mi dice: “Mi piace il carattere degli argentini. Dite la vostra e avete il vostro carattere, non come i brasiliani. Ma la prossima volta che fai così ti spacco la faccia”.