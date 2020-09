Ibrahimovic bullizza il virus: “Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea”

Un secondo dopo l’ufficializzazione della notizia della positività di Zlatan Ibrahimovic sui social ha preso a rimbalzare il tormentone ironico: non è Ibra ad essere positivo al Covid, e il Covid ad essere positivo a Ibra.

E lui, nel pieno del personaggio, commenta col suo solito stile:

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020