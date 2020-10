Mattino: De Laurentiis vuole chiedere alla Uefa di evitare le gare delle nazionali a novembre

Le coppe, con i viaggi all’estero mentre i confini (anche quelli regionali) si sbarrano, sono fonte di ulteriori preoccupazioni

L’aumento dei contagi in Serie A preoccupa un po’ tutti i club, alle prese con diversi positivi, nonostante i test a tappeto ai calciatori. Per questo motivo, scrive il Mattino, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ma non soltanto lui, starebbe valutando di chiedere alla Uefa di evitare di giocare le gare delle nazionali a novembre.

“Ed ovvio che De Laurentiis (ma non solo lui, non solo la Lega italiana) pensano di chiedere all’Uefa di evitare di far disputare le gare delle nazionali a novembre. Già le coppe, con i viaggi all’estero mentre i confini (anche quelli regionali) si sbarrano, sono fonte di ulteriori preoccupazioni”.