L’inefficiente Lombardia fa la sbruffona: offre l’ospedale Fiera ai pazienti campani (e De Luca s’infuria)

È il motivo del comunicato con cui la Regione Campania dice che non c’è emergenza posti letto. La Stampa già scrive: è la nemesi per il populista De Luca

La Lombardia prova a togliersi gli schiaffi di faccia. Ma lo fa, apparentemente, tendendo una mano alla Campania. Mesi dopo, le parti si sono invertite. Nella fase 2 non è la Lombardia la regione primatista di contagiati, bensì la nostra regione. E allora che idea hanno partorito il duo dell’inefficienza Fontana-Gallera? Mette a disposizione dei malati campani l’ospedale della Fiera di Milano che non è mai stato utilizzato ma è pronto all’uso. La notizia è sul Giornale che ovviamente la taglia nel consueto binario Nord superiore al Sud. Secondo Il Giornale mancherebbe solo l’ok di Roma.

Scrive Il Giornale che

la Fiera potrebbe dare una mano alle terapie campane più in sofferenza, come quella dell’ospedale Cotugno di Napoli.

Fontana ieri ha dichiarato: «Aspettiamo che il governo ce lo chieda».

Come a dire: devono chiedercelo, devono riconoscere la supremazia lombarda.

È questo il real motivo della reazione stizzita di ieri della Regione Campania con quell’articolato comunicato con cui viene messo nero su bianco che in Campania non c’è alcuna emergenza posti letto. È questo il motivo dello stop alle interviste da parte dei dipendenti degli ospedali napoletani.

Non a caso, già oggi, La Stampa di Torino dedica un boxino alla vicenda, boxino intitolato: “La nemesi di De Luca”. E scrive:

Ora non rimane che aspettare la reazione del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ad aprile, quando si discuteva di riaperture differenziate e la pandemia sembrava colpire soprattutto la Lombardia, si era rivolto ai cittadini del Nord in termini non proprio concilianti: «La Campania chiuderà i suoi confini». Ora, proprio al Nord, De Luca potrebbe veder ricoverati i suoi concittadini. Per la nemesi dei populisti non è mai troppo tardi.