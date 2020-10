Campania, l’Unità di crisi precisa: “Nessuna emergenza per i posti letto negli ospedali”

La precisazione arriva a seguito degli allarmismi sui presunti posti letto covid esauriti. Al momento sono disponibili 47 su di 92 di terapia intensiva

A seguito delle indicazioni per cui si fa divietò do rilasciare dichiarazioni a riguardo della situazione sanitaria da parte dei dirigenti degli ospedali o delle Asl l’Unità di Crisi della Regione Campania per l’emergenza Covid-19 ha comunicato quanto segue:

Non vi è alcuna emergenza relativa ai posti letto disponibili, sia di terapia intensiva sia di degenza ordinaria. Se una sola struttura sanitaria esaurisce la disponibilità di degenze (e in tempo utile ha già organizzato l’ampliamento già previsto dei posti) il dato non può essere riferito a una emergenza generale, che non esiste.

Di seguito il report dei posti letto su base regionale:

Posti di terapia intensiva disponibili: 92

Posti letto di terapia intensiva occupati: 47

Posti letto di degenza disponibili: 555

Posti letto di degenza occupati: 460

Nelle prossime 48 ore saranno inoltre completato i lavori di ampliamento con l’attivazione di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva.

Per quanto riguarda invece i Covid hospital quello di Napoli ha già attivi 28 posti letto di degenza e 12 di terapia intensiva.