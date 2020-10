L’Arsenal licenzia Gunnersaurus, Ozil si offre di pagargli lo stipendio

La notizia che l’Arsenal avrebbe dato il benservito a Jerry Quy, l’uomo che da 27 anni veste i panni del Gunnersaurus, aveva intristito tutto l’ambiente. Una figura benvoluta, una mascotte che accompagna giocatori e tifosi dal 1993. Così, era subito partita una petizione per raccogliere i fondi necessari a mantenerlo, ma Mesut Ozil ha risolto tutto. Con un post su Twitter, il tedesco ha comunicato di accollarsi interamente il salario di Quy, affinché possa continuare a vestire il costume del dinosauro verde.

I was so sad that Jerry Quy aka our famous & loyal mascot @Gunnersaurus and integral part of our club was being made redundant after 27 years. As such, I’m offering to reimburse @Arsenal with the full salary of our big green guy as long as I will be an Arsenal player… pic.twitter.com/IfWN38x62z

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 6, 2020