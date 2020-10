L’agente di Boga: “Il Napoli ci ha provato con insistenza, ma il Sassuolo voleva più soldi”

L’agente e fratello di Jeremie Boga, Daniel, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare dell’attaccante del Sassuolo.

Giuntoli tornerà all’attacco?

“Non lo so, dobbiamo chiederlo a lui. Solo lui conosce la risposta. Il Napoli ha provato con insistenza e il Sassuolo non voleva vendere. Non è detto che in futuro non possa andare diversamente. Come sono i rapporti con il Napoli? Sono ottimi, non è colpa del Napoli se non è arrivato ma del Sassuolo che non voleva venderlo. Sicuramente se ne riparlerà in futuro”.