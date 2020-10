La sfida della Real Sociedad al Napoli: “Vi daremo prova della nostra Cazzimma”

Il club spagnolo, avversario della squadra di Gattuso in Europa League, domani, ha pubblicato diversi messaggi in italiano, sui social, per provocare ironicamente gli azzurri

Giovedì il Napoli incontrerà la Real Sociedad in trasferta in Europa League. Ieri il club spagnolo ha lanciato una sfida in italiano alla squadra di Gattuso.

“Ciao Napoli! Siete pronti per il nostro appuntamento? Vi daremo prova della nostra Cazzimma”.

Non è stato l’unico messaggio pubblicato in italiano sui social dal club spagnolo. Sulla pagina Twitter anche diversi tutorial per imparare i nomi dei giocatori della squadra, dal livello principianti a quello più avanzato.

📣 Giovedì ci aspetta una grande serata, @sscnapoli! 🇪🇺 Per imparare i nomi dei nostri giocatori abbiamo preparato diversi tutorial con vari livelli di difficoltà 😏 SU! 🔛 Cominciamo con il principiante!#UEL #EuropaRS #AurreraReala pic.twitter.com/8bsPg1M6lG — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 27, 2020