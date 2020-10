La posta del cuore di Klopp: “Non aver paura della scuola, anche io a volte ho l’ansia”

La piccola posta del cuore di Jurgen Klopp. Il tecnico del Liverpool continua ad intrattenere un rapporto epistolare con i suoi giovanissimi tifosi, che gli scrivono per qualsiasi cosa. Lewis Balfe, 11 anni, da Maidenhead, nel Berkshire, gli ha mandato una lettera esprimendo le sue preoccupazioni per l’inizio della scuola secondaria. E Klopp gli ha risposto nel fine settimana.

Il Daily Mail pubblica la “commovente” risposta di Klopp:

“Ciao Lewis, posso iniziare raccontandoti un segreto? Mi innervosisco. Ad essere totalmente onesto, sarei preoccupato se non mi innervosissi perché quando succede mi dà la possibilità di trasformare quell’energia in qualcosa di positivo. So che potrebbe essere strano per un ragazzo della tua età pensare che l’allenatore del Liverpool possa sentirsi come te, ma è così. Dalla tua lettera è chiaro che sei una persona molto sensibile e premurosa, e quando hai queste qualità è molto difficile evitare di innervosirsi. Mi hai chiesto cosa faccio quando i miei giocatori si sentono in questo modo e la risposta è semplice: ricordo loro quanto sono importanti per me e quanto credo in loro e non ho dubbi che sarà esattamente lo stesso per la tua famiglia con te.

Non devi preoccuparti che accadano cose brutte. Come saprai, ho perso più di qualche finale e non è una bella sensazione, ma con l’aiuto della mia famiglia e dei miei amici non mi sono arreso e alla fine ci siamo potuti godere dei bei momenti. Se mi fossi fermato ai momenti brutti, so che questo non sarebbe stato possibile, quindi per favore sii positivo con te stesso e attendo con ansia il momento brillante che so che avrai, crescendo.

E non dimenticare che fai parte della famiglia Liverpool e questo significa che hai milioni e milioni di persone proprio come te che vogliono che tu sia felice. Il tuo supporto significa molto per me e per tutti al Liverpool, quindi spero che questa lettera dimostri che anche noi supportiamo te. Non camminerai mai solo”.