Il Sole 24 Ore: Juventus, bilanci in rosso ma stipendi da urlo. “Paratici guadagna tre milioni di euro”

Il Sole 24 Ore dedica un editoriale agli stipendi boom della Juventus e li mette in contrapposizione ai conti più che traballanti del club. Scrive il quotidiano:

I compensi dei vertici della Juventus non hanno risentito del peggioramento dei risultati nel bilancio al 30 giugno 2020 (…). La perdita netta è aumentata da -39,9 a -89,7 milioni di euro, i debiti finanziari netti in dodici mesi sono passati da 463,5 a 385,2 milioni: in pratica, al netto dei 300 milioni della ricapitalizzazione, i debiti sono aumentati di 221 milioni.