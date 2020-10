Il presidente FIFA Gianni Infantino è positivo al coronavirus

L’ente ne ha dato notizia con un comunicato ufficiale: “Presenta sintomi lievi ed è già in isolamento. Gli auguriamo di cuore una pronta guarigione”

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha ricevuto oggi la conferma di essere risultato positivo al coronavirus. Il presidente della FIFA, che presenta sintomi lievi, si è subito messo in autoisolamento e rimarrà in quarantena per almeno dieci giorni. Tutte le persone che sono venute a contatto con il presidente della FIFA negli ultimi giorni sono state informate e invitate a prendere le misure necessarie. La FIFA augura di cuore al presidente Infantino una pronta guarigione.