Il Napoli è a punteggio pieno (a parte la sconfitta a tavolino)

Quattro vittorie sul campo (Parma, Genoa, Atalanta, Benevento). Undici punti in classifica per la penalizzazione. La classifica potrebbe cambiare

Il Napoli di Gattuso non poteva cominciare meglio. Quattro vittorie su quattro. Il Napoli ha battuto Parma, Genoa, Atalanta e adesso Benevento. Infatti il Napoli adesso sarebbe primo in classifica a 12 punti, ne ha 11 per il punto di penalizzazione. Fin qui una sola sconfitta ma una sconfitta particolare. Perché non è una sconfitta sul campo. È la sconfitta a tavolino per Juventus-Napoli.

Soltanto il giudice sportivo ha rallentato il ruolino di marcia degli azzurri. Se la Corte d’Appello dovesse ordinare la ripetizione di Juventus-Napoli, il Napoli tornerebbe a 12 punti (addio punto di penalizzazione) e potrebbe anche portarsi a 15. Perché non è affatto detto che il Napoli perda a Torino contro la squadra di Pirlo.