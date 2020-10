Il Giornale: Napoli ha trasformato Gattuso in un filosofo

“Ha convinto de Laurentiis a rinunciare alla clausola rescissoria per il rinnovo e ha bacchettato il governo sulle proteste per il Covid-19”

Il Giornale dedica un articolo a Rino Gattuso. Si sofferma sulla trattativa con De Laurentiis e sulle sue parole a proposito della crisi Covid.

Ricorda le sue parole a proposito del rinnovo del contratto:

«Io non credo ai contratti. A Napoli sto bene, con De Laurentiis mi trovo a perfezione, sposo in pieno il suo progetto, ma io voglio essere un uomo libero fino in fondo».

E scrive:

Rino ha condotto a miti consigli persino AdL, il presidente che avrebbe voluto blindarlo come sua consuetudine. E invece Gattuso è riuscito a convincerlo a rinnovargli il contratto senza il capestro della clausola onerosa, quella che aveva costretto il Chelsea a pagare 8 milioni per poter liberare Sarri.

Il Giornale si sofferma anche sulla svolta politica di Gattuso.

Ma Gattuso filosofo si spinge anche oltre il campo di gioco. Domenica ha bacchettato chi ha inscenato quelle proteste folli a Napoli, ma poi ha tirato le orecchie anche al governo: «Parlo da imprenditore – ha detto senza nascondersi -, perché ho anch’io dei ristoranti, una quarantina di dipendenti, e so cosa sta vivendo molta gente in questo momento. A prescindere del Covid eravamo già in grossa difficoltà. Qui c’è gente che fa fatica a mettere un piatto di pasta in tavola ai propri figli. Bisogna aiutarli». Com’è lontano il Ringhio che scuoteva il testone di Carletto Ancelotti e tirava le pacche sul collo del ct Lippi.