“Ho fatto il vice di Klopp per 17 anni, sono io il segreto del suo successo”

Il Daily News riprende una rara intervista a Buvac, storico secondo di Klopp: “Ora faccio il direttore sportivo a Mosca. Non voglio più allenare”

Dietro un grande allenatore c’è sempre un grande viceallenatore. O quantomeno uno che pensa in cuor suo di essere bravo quanto il numero uno. Quello di Jurgen Klopp si chiama Zeljko Buvac. L’ombra del tecnico del Liverpool per 17 anni, fino al 2018. Ora fa il sportivo della Dynamo Mosca e in una rarissima intervista ripresa dal Daily Mail afferma di essere lui il segreto del successo di uno dei più venerato manager del mondo.

Ha rotto tutti i rapporti, Buvac. E non s’è mai saputo il motivo di una separazione così traumatica. Dice di non essersi nemmeno congratulato con Klopp per le vittorie con i Reds.

Buvac una volta veniva chiamato dallo stesso Klopp “The Brain”, il “cervello”. Ha lasciato il Liverpool nell’aprile 2018. La partenza di Buvac aveva inizialmente sollevato dubbi su come avrebbero risposto Klopp e Liverpool, ma da allora il club è andato sempre più rafforzandosi, vincendo la Champions League e la Premier.

E ora Buvac reclama un po’ di gloria.

“Ora faccio il direttore sportivo perché ho allenato per 17 anni. Facevo tutto tranne che parlare in pubblico e rilasciare interviste. Avevo tutte le funzioni e ho cercato di influenzare la mia squadra il più possibile, per aiutarla ad avere successo. Ma non avevo bisogno di quel tipo di attenzione. Come non voglio essere un allenatore adesso. Certo, se il Barcellona mi chiama ovviamente ci penso, altrimenti no”.

Buvac, dice, aveva un mercato:

“Se sapeste che tipo di offerte ho rifiutato… non lo direste mai. Non ti dico da quali club”.