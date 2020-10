Gravina si piega alle Asl: “Auspico che quella della Asl di Napoli sia un’eccezione”

Al termine dell’incontro di oggi con il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha commentato la questione Juventus-Napoli, ormai quasi un affare di stato.

“ Quello della Asl di Napoli auspichiamo che sia un’eccezione ma non possiamo conoscere quelle che saranno le condizioni future del nostro Paese . Se il protocollo viene rispettato nella sua integrità da tutti, possiamo essere tranquilli che il campionato di calcio si potrà disputare in condizioni di sicurezza”.

Dalle parole di Gravina si deduce che il calcio ha finalmente capito che il protocollo può essere scalzato dalla decisione di un’Asl. È un giorno storico: il calcio ha riconosciuto lo Stato di diritto.

Sull’incontro con Spadafora:

“La visita del Ministro è stata importante, ho apprezzato molto il suo gesto: l’incontro è stato occasione per una serie di riflessioni, ho tratto spunto su diversi argomenti trattati sotto il profilo della preoccupazione generale legata al campionato. Con la nostra determinazione riteniamo di dover andare avanti per chiudere meglio possibile questo campionato, sapendo che dobbiamo essere responsabili e lungimiranti per affrontare certe criticità. Crediamo molto in questo protocollo, riteniamo che sia chiaro e che richieda comunque grande senso di responsabilità da parte di tutti, anche di chi effettivamente deve verificare caso per caso tutto il territorio. Siamo particolarmente soddisfatti, abbiamo affrontato temi a noi molto cari: è un elemento di grande confronto e discussione”.