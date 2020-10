Genoa-Torino è stata annullata e le squadre avranno un bonus per il rinvio

D’ora in avanti varrà la norma UEFA, per cui si gioca se ci sono almeno 13 giocatori arruolabili, ma le società avranno l’opportunità di chiedere il rinvio con almeno 10 positivi

Il Consiglio straordinario della Lega Serie A ha disposto il rinvio della partita tra Genoa e Torino, originariamente in programma per sabato alle ore 18:00, dopo i 15 positivi dei rossoblù tra giocatori e staff.

Lo riporta Sky Sport, che spiega poi un’importante novità: d’ora in avanti si applicherà la norma UEFA (si gioca se ci sono almeno 13 giocatori di cui un portiere che non sono positivi), ma le società potranno giocarsi una volta in stagione un bonus: con almeno 10 giocatori risultati positivi in una settimana potranno chiedere il rinvio. In questo caso, il Genoa ha sfruttato il proprio.