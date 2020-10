Gazzetta: Younes in prestito all’Eintracht. Milik non scioglie la riserva sulla Fiorentina

Il polacco è ancora scettico. Ha rifiutato la prima offerta e non ha cambiato programmi. Non è preoccupato dalla prospettiva di restare fermo una stagione

La Gazzetta dello Sport scrive che è ormai cosa fatta la cessione di Amin Younes in prestito oneroso all’Eintracht Francoforte. Mentre invece è ancora tutta da definire la questione di Milik. Il polacco ha già rifiutato la prima offerta della Fiorentina e non ha cambiato idea. Non è preoccupato dall’ipotesi di restare fermo per tutta la stagione.

