Gazzetta: Osimhen studia l’Atalanta anche a colazione

L’attaccante è tra i calciatori più colpiti e più entusiasti del metodo di allenamento di Gattuso per studiare l’avversario tanto che guarda i video a pranzo, a cena e anche a colazione

Gattuso ha trasformato il periodo di quarantena a Castel Volturno in un’occasione per compattare la squadra e lavorare con maggiore intensità, proprio per questo, con il suo staff, hanno messo a disposizione di ogni calciatore una serie di video personalizzati per studiare l’avversario. Tra i calciatori più sorpresi e più interessati a questo modo di lavorare c’è, secondo la Gazzetta dello Sport, Victor Osimhen.

Video-ossessione

E così Osimhen è uno dei più attenti a vedere e rivedere le clip personalizzate che lo staff tecnico di Gattuso ha preparato per ognuno dei propri giocatori, divisi per ruolo e reparti. Il nigeriano sta scoprendo con grande curiosità l’importanza data alla tattica nel nostro campionato. E la precisione nella preparazione delle partite. E così anche nella sala pasti, sul display o anche su telefonino e tablet personale – a colazione, a pranzo o cena – Victor quando può approfitta per capire bene come parte l’azione dell’Atalanta e come dovrà far pressing per recuperare alto il pallone e far diventare ancora più pericolosa pericolosa l’azione d’attacco del Napoli