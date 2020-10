Gazzetta: Llorente verso il prestito alla Sampdoria

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il futuro di Fernando Llorente potrebbe essere alla Sampdoria. Il club ligure si è fatto avanti con forza nelle ultime ore e l’ipotesi è quella del prestito.

“Novità potrebbero esserci a breve anche per Fernando Llorente. Nelle ultime ore si è fatta avanti la Sampdoria che sarebbe pronta ad ingaggiarlo in prestito. L’attaccante spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e, dunque, il Napoli potrebbe liberarsi quantomeno del suo ingaggio che è di 2,5 milioni all’anno. L’intesa tra i due club non dovrebbe presentare difficoltà, Llorente si trasferirà in blucerchiato con la formula del prestito. Anche lo spagnolo ha avuto poco spazio con Gattuso, mentre con Ancelotti, almeno all’inizio della passata stagione, aveva avuto diverse opportunità”.