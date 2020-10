Gazzetta: Bakayoko, accordo Napoli-Chelsea per il prestito. Manca intesa su stipendio

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Bakayoko a Napoli potrebbe essere soltanto questione di ore.

“Il club ha già trovato l’accordo con il Chelsea, l’ex centrocampista del Milan arriverà con la formula del prestito secco. Manca ancora l’intesa col giocatore per quanto riguarda lo stipendio che dovrà percepire per la stagione in corso. In pratica, Bakayoko guadagna 3,5 miloni di euro al Chelsea, il Napoli gliene ha offerti 2. Probabilmente, ci sarà l’aggiunta di un piccolo bonus per averne quanto prima la firma sul contratto”.