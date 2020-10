Garanzini: con Osimhen e Lozano potrebbero essere guai per tutti

La novità del sabato di calcio, scrive Gigi Garanzini su La Stampa, è la vittoria del Napoli sull’Atalanta. La squadra di Gasperini, abituata a segnare almeno tre gol nel primo tempo, è stata annientata dal gruppo di Gattuso. Che, con Osimhen e Lozano a sfruttare la profondità, potrebbe creare problemi a tutti, in campionato.

“Comanda il Milan, e già questa è una novità non da poco: ma ne son successe di più grosse in un sabato di gran gala. A cominciare dall’Atalanta, che abituata a farne tre-quattro nel solo primo tempo stavolta li ha incassati: presa d’infilata da un grande Napoli che le ha letteralmente rubato una dopo l’altra tutte le chiavi del suo gioco, a cominciare dalla pressione alta che innesca la profondità. E se a sfruttarla a quel modo sono il nuovo Osimhen e il come-nuovo Lozano potrebbero essere guai per tutti“.