Eriksen: «Perché non gioco? Va chiesto a Conte, decide lui»

Il nerazzurro ha risposto così ad un tifoso durante una “Q&A” organizzata dalla Federcalcio danese. «Sono diventato più bravo a non pensare alle critiche da quando sono in Italia, dove tutti hanno un’opinione»

Ha risposto così, Eriksen, ad una domanda posta da un tifoso durante una “Q&A” organizzata dalla Federcalcio danese.

Ed ha aggiunto:

«Nel calcio i periodi di alti e bassi ci stanno sempre, solo per pochi ci sono sempre alti. Sono diventato più bravo a non pensare alle critiche. Soprattutto adesso che mi sono trasferito in Italia, dove tutti hanno un’opinione. Si tratta di fidarsi di coloro che ti stanno vicini e non sentire il resto».