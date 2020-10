De Luca sui laboratori privati: «Abbiamo segnalazioni di alcuni che hanno nascosto i positivi»

Il governatore della Regine Campania De Luca su Facebook ha parlato anche dei tamponi che adesso possono essere fatti anche presso i laboratori privati

«Dobbiamo rivolgerci ai laboratori privati accreditati, ci sono alcuni autorizzati ad effettuare i tamponi e sono solo quelli presenti sul sito della Regione. Abbiamo registrato in qualche caso due comportamenti scorretti da parte di laboratori privati. I laboratori hanno l’obbligo di segnalare i casi positivi all’Asl, ci è stato segnalato che alcuni laboratori, su richiesta di cittadini positivi ma asitomatici chiedono che non sia comunicato all’Asl il risultato, abbiamo chiesto aiuto ai Carabinieri e ai NAS per fare controlli, se ci sono laboratori che fanno questi giochi, i titolari vanno in galera. Poi per fare presto qualche laboratorio privato anziché fare il tampone molecolare, fanno i tamponi rapidi antigenici che danno i risultati in temi rapidi ma non sono efficaci, c’è anche qualche laboratorio che mette insieme 10 tamponi e poi se esce il positivo approfondisce. Non va bene»