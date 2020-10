De Luca autorizza i laboratori privati a fare i tamponi

La decisione è stata presa nella riunione odierna con l’Unità di Crisi e i dirigenti di Asl e ospedali. Domani previsto un incontro col ministro Speranza e il commissario Arcuri

Nel corso della riunione odierna tenuta in Regione, convocata dal presidente De Luca con i componenti dell’Unità di Crisi e i direttori generali delle Asl e delle Aziende ospedaliere di Napoli e provincia, si è analizzato l’andamento del contagio. In virtù dei recenti risvolti, è stato deciso di autorizzare le strutture private ad effettuare tamponi ai singoli cittadini, con l’obbligo di comunicare gli esiti alla piattaforma regionale.

Tra gli altri temi, si è discusso della Fase C, cioè l’aumento di posti letto per far fronte alla crescita dei nuovi casi in Campania. Numeri che ribadiscono l’assenza di un’emergenza da questo punto di vista sul territorio regionale.

Raccomandazioni a scuole e strutture per favorire la comunicazione tempestiva di positività e limitare i rischi di diffusione.

Per domani previsto un incontro tra De Luca, il ministro della Salute Speranza e il commissario Arcuri per una verifica complessiva e per anticipare la richiesta di una fornitura di test salivari appena validati.