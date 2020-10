CorSport: Ronaldo potrebbe giocare contro il Verona ma non contro il Barcellona

L’Uefa concederà il via libera solo se entro oggi la carica virale sarà molto bassa, per il campionato invece si deciderà venerdì. E’ un rischio solo teorico ma esiste

Potrebbe esserci una beffa all’orizzonte, per Cristiano Ronaldo. A CR7 potrebbe essere concesso di tornare in campo contro il Verona ma non contro il Barcellona. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il nodo è la differenza tra i protocolli.

“Il protocollo Uefa, infatti, prevede che un giocatore precedentemente risultato positivo al coronavirus, per avere il via libera a scendere in campo in una competizione europea debba essere dichiarato clinicamente guarito o negativo al Covid-19 almeno una settimana prima della gara in questione”.

Ciò vuol dire, continua il quotidiano sportivo, che

“non è quindi indispensabile che già oggi Ronaldo risulti negativo al tampone, ma che la carica virale sia sufficientemente bassa da renderne sostanzialmente impossibile la possibilità di contagio“.

E Ronaldo, come si sa, è totalmente asintomatico. Oggi dunque dovrebbe essere presa la decisione per il Barcellona. Diverso è il caso del Verona, perché si deciderà venerdì.

“Quando scadranno i dieci giorni di quarantena minima per i positivi al Covid, ecco che il tampone negativo potrebbe aprire le porte al ritorno anticipato in campo, avendo già risposto al requisito dell’asintomaticità. In linea del tutto ipotetica, quindi, potrebbe persino capitare che Ronaldo possa giocare col Verona e non con il Barcellona, ma è un paradosso puramente teorico che non sembra poter trovare riscontro dei fatti: è sostanzialmente impossibile che una persona possa risultare negativa due giorni dopo aver registrato una carica virale tale da essere bocciati dall’Upap”.