CorSport: Lazio, una cena tra le mogli dei calciatori probabile causa del focolaio

La Lazio parte per il Belgio decimata dal Covid. Sono solo 18 i convocati da Inzaghi, di cui 12 titolari e 6 Primavera. Gli altri sono bloccati a Formello in attesa di capire se alla squadra potrà essere aggiunto qualche altro elemento, scrive il Corriere dello Sport.

“Tutti gli altri, a partire da Immobile e Luis Alberto, sono rimasti a Roma e chissà se, con un autentico miracolo burocratico-procedurale, Lotito riuscirà a restituirne tre o quattro in tempo utile a Inzaghi. Significherebbe avere maggiori possibilità di giocare una buona partita. Ieri sera circolava l’indiscrezione di un aereo privato previsto in mattinata, ma dalla società biancoceleste non sono arrivate conferme perché non esistevano certezze sulla possibilità o meno di ottenere l’autorizzazione dall’Uefa. Poche chance perché l’esito dei tamponi non è appellabile. Sarebbe in discussione la procedura e cosa viene cercato senza passare attraverso il test sierologico che indica le infezioni in corso o superate. Situazione in evoluzione e proprio per questo motivo, in attesa di certezze, la Lazio non ha fornito indicazioni, rinviando a questa mattina ogni comunicazione ufficiale”.