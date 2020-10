CorSport: Callejon dice sì alla Fiorentina, si tratta su bonus e durata del contratto

Il club di Commisso offre un biennale da 4 milioni. L’entourage dello spagnolo chiede qualcosa in più bonus compresi e l’aggiunta dell’opzione del prolungamento per un altro anno

Josè Maria Callejon ha dato il suo ok al trasferimento alla Fiorentina. Il Corriere dello Sport riporta i termini dell’intesa tra il club viola e lo spagnolo ex Napoli.

“Un biennale da quattro milioni complessivi offre il club di Commisso, qualcosa in più bonus compresi chiede l’entourage del calciatore con l’aggiunta dell’opzione di prolungare il contratto di un altro anno: sui bonus la Fiorentina può intervenire, sulla durata no, però non c’è niente di insormontabile sulla strada dell’intesa, anzi esiste una volontà condivisa, e da domani si cercherà un punto comune per consentire a Callejon di aggregarsi appena possibile al gruppo viola e “puntare” lo Spezia alla ripresa del campionato, offrendo a Iachini un’ulteriore alternativa per rimodulare l’assetto tattico della squadra”.