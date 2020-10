CorSport: Bakayoko in prestito secco al Napoli per 2 milioni (stipendio 3,5, pagato da Napoli e Chelsea)

L’ingaggio sarà pagato per 2-2,5 milioni dal Napoli, il resto dal Chelsea. A fine stagione si deciderà se e come proseguire. Le visite mediche sono fissate per lunedì ma potrebbero essere anticipate ad oggi

C’è l’accordo tra Napoli e Chelsea per il prestito di Tiemoué Bakayoko. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“L’accordo con il Chelsea è cosa praticamente fatta sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro circa – secco, senza obbligo e neanche diritto di riscatto -, e anche con il giocatore francese è tutto definito sotto il profilo dell’ingaggio”.

L’intesa, per quanto riguarda l’ingaggio, è la seguente:

“la maggior parte del suo stipendio sarà corrisposta dal club di De Laurentiis, mentre al resto penseranno i Blues”.

Nello specifico, il Napoli, spiega il quotidiano sportivo, coprirà tra i 2 e i 2,5 milioni di euro dei complessivi 3,5.

Bakayoko arriva dunque in prestito per una stagione. A fine campionato si valuterà, poi, la possibilità di proseguire insieme e la formula per un’eventuale operazione futura.

Un’intesa trovata in pochi giorni. Appena il Napoli ha saputo che Milan e Psg non affondavano il colpo per il centrocampista, Gattuso ha sferrato l’attacco decisivo. Gattuso è ben contento di ritrovare un calciatore che ha già allenato al Milan. Così, Giuntoli ha fatto in fretta a chiudere.

“E ora non resta che attendere la conclusione dello scambio dei documenti tra le due società, in atto da ieri, e poi procedere con le visite mediche propedeutiche alla firma: l’appuntamento è stato fissato per domani mattina a Roma, a Villa Stuart, ma se l’iter sarà completato prima non è escluso che possano anche essere anticipate a oggi“.