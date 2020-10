Corriere: Ronaldo in quarantena, salterà tre partite (e forse anche il Barcellona)

In Portogallo la durata della quarantena è di 14 giorni. Per la Uefa per giocare in Champions ci si deve negativizzare in una settimana, difficile che Ronaldo ce la faccia

Cristiano Ronaldo è positivo al Covid. Ora, scrive il Corriere della Sera, dovrà restare in quarantena per 14 giorni in Portogallo, anche se

“non è da escludere che di fronte a un tampone negativo prima di quella scadenza, possa trasferirsi a Torino per completare la quarantena”.

CR7 salterà le trasferte di Crotone e Kiev e la sfida in casa della Juventus contro il Verona. E’ a rischio anche la partita contro il Barcellona in programma allo Stadium il 28 ottobre.

“Secondo il paragrafo 7.7 del «Protocollo di ritorno al gioco» della Uefa, prima di essere a disposizione per una partita di Champions, Ronaldo dovrà essere negativizzato da una settimana“.

Dunque, salterebbe la sfida con Messi, a meno che Ronaldo non risulti negativo già entro la prima settimana di isolamento.