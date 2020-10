Cormezz: il Napoli è preoccupato per i contagi nell’Az Alkmaar

A Castel Volturno si teme un secondo caso Genoa, con il contagio che si è propagato nei giorni successivi alla partita

Per ora Napoli-Az Alkmaar si gioca. Il club olandese ieri ha fatto sapere che partirà regolarmente per Napoli, visto che l’Uefa ha dato l’ok alla partita. Solo l’intervento dell’Asl napoletana potrebbe decidere il rinvio. Il Napoli, però, è preoccupato che si possa ripetere un caso come quello del Genoa. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.

“La formazione olandese sarà in ritiro al Britannique, il Napoli si radunerà invece domani all’Hotel Palazzo Caracciolo. Da Castel Volturno filtra un po’ di preoccupazione perché c’è il ricordo del caso Genoa con il contagio che si è propagato nei giorni successivi alla partita e con le ripercussioni verificatesi poi nel gruppo-squadra azzurro. La tensione c’è ma il Napoli è pronto a scendere in campo,

ieri è emersa la totale negatività ai tamponi realizzati lunedì”.