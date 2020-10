Cavani: “Ho avuto il Covid, ho pensato di smettere di giocare”

La rivelazione al programma “2 de Punta”: La mia ragazza aveva mostrato sintomi al rientro dalle vacanze in Spagna. Positivi entrambi. Oltre all’amore per il calcio, c’era anche la salute della famiglia”

Una rivelazione improvvisa, quella di Edinson Cavani, che, al programma “2 de Punta”, ha raccontato di aver contratto il Covid, in estate.

“C’è stata la possibilità di dare l’addio e stare in campagna, dedicarmi alla mia vita di campagna. Abbiamo fatto un test che è risultato negativo e poi abbiamo rifatto il test perché la mia ragazza aveva mostrato dei sintomi al rientro dalle vacanze in Spagna. Il secondo test è risultato positivo per entrambi. Oltre all’amore per il calcio, c’era anche la salute della famiglia. E quando uno è vicino alla propria famiglia, alla propria terra… ho pensato di smettere di giocare. Aspettando che tutto questo passasse”.