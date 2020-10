“Ansu Fati corre come un ambulante nero che scappa dalla polizia”. Il Barca denuncia il cronista di ABC

Indignazione social, il giornalista s’è scusato. Ma ora il club andrà in tribunale per difendere il suo talento e dare un segnale contro il razzismo

Salvador Sostres, giornalista di ABC, non voleva offenderlo, Ansu Fati. Anzi. Dice che s’è fatto prendere dalla metafora, e ne è venuto fuori una cosa in odore di razzismo che piano piano è montata fino a diventare un polverone. Ora la sua “descrizione” delle doti atletiche della giovane stella del Barcellona, gli costerà una denuncia da parte del club blaugrana. Oltre all’indignazione sui social dopo che Antoine Griezmann ha diffuso lo screenshot del pezzo incriminato.

Ansu es un chico excepcional que merece respeto como cualquier ser humano. No al racismo y no a la mala educación. pic.twitter.com/LZuJOzoTMG

Il Barcellona andrà in tribunale per difendere l’onore del suo giocatore.

Il giornalista intanto s’è scusato pubblicamente:

“Nella cronaca della partita del Barça contro il Ferencvaros, nel mio desiderio di lodare la bellezza dei movimenti di Ansu e la sua classe, alcune espressioni sono state intese come disprezzo razzista. Niente è più lontano dalla mia intenzione, né dalla mia opinione, molto favorevole al giocatore come ho espresso in tutte le mie cronache da quando ha debuttato. Sono profondamente dispiaciuto per il malinteso e chiedo scusa a chiunque possa sentirsi offeso”.