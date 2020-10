Alvino: Napoli-Atalanta formazione fatta, esordio per Bakayoko

Su Twitter svela le scelte di Gattuso. Sarà 4-2-3-1 con Politano, Mertens e Lozano alle spalle di Osimhen

Su Twitter, Carlo Alvino dà la formazione scelta da Gattuso per la partita di oggi al San Paolo contro l’Atalanta. Ci sarà l’esordio di Bakayoko. In porta, per il Napoli, ci sarà Ospina. In difesa Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj. A centrocampo il neo acquisto coadiuvato da Fabian. Politano, Mertens e Lozano saranno alle spalle di Osimhen.

