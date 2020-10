A Napoli cresce la paura Covid-19: “Il Cotugno è pieno, siamo più preoccupati oggi che a marzo”

A Napoli la situazione coronavirus comincia a diventare drammatica. I dati di oggi sono fortemente preoccuppanti, allarmanti: 431 contagi su appena 4.867 tamponi. Siamo quasi al 10%. Siamo quasi a un positivo ogni dieci tamponi.

Il giornale on line tpi.it fa un approfondimento e intervista Maurizio Di Mauro il direttore generale dell’Azienda ospedaliera che comprende il Cotugno.

I numeri sono spaventosi: sono 130 i pazienti attualmente ricoverati, di cui 16 in subintensiva e 9 in terapia intensiva (4 dei quali intubati).

“Rispetto alla prima fase oggi tutti, anche al minimo sintomo, vengono al pronto soccorso. Se questo causa da un lato un intasamento, venendo nelle fasi iniziali della patologia i pazienti tuttavia sono meglio aggredibili dal punto di vista terapeutico, infatti abbiamo pochissimi pazienti in terapia intensiva. Sono state inoltre settate una serie di terapie con risultati positivi: come il cortisone e gli anti-aggreganti. Nelle fasi iniziali avevamo avuto difficoltà a gestire l’azione del virus, ora siamo molto più pronti. L’aggressività del virus però è sempre la stessa”.

“Siamo in trincea da febbraio, abbiamo avuto sì e no un paio di mesi di tregua. Ma abbiamo sempre sostenuto, dico da infettivologo, che il virus non si è mai modificato. Dopo il lockdown, con la riapertura delle frontiere questo virus è stato reimportato.

Di Maio denuncia l’abbassamento della guardia:

“Sono molto più preoccupato ora che a marzo, ora lottiamo contro una situazione anomala, con tantissimi asintomatici. L’azione che abbiamo fatto nei mesi scorsi di tamponare tutti i soggetti che venivano da fuori ha messo la regione nelle condizioni di non far circolare i tanti asintomatici che avrebbero fatto una strage. Dobbiamo non abbassare la guardia, per affrontare nuove criticità”.