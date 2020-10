431 positivi su 4.867 tamponi processati, molti meno del solito come ogni lunedì. Registrato anche un decesso

Continua il momento di emergenza in Campania, per la diffusione del coronavirus. Come di consueto, minore il numero di tamponi processati il lunedì: 4.867, che però hanno evidenziato ben 431 positivi al Covid-19, per un rapporto positivi/tamponi dell’8,8%.

Un solo deceduto oggi in regione, che porta il totale a 466, mentre sono 121 le persone guarite.

Rimangono sopra quota 2 mila, invece, i nuovi contagi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore: sono 2.257, in calo rispetto a ieri (2.578). Diminuisce sensibilmente il numero dei tamponi giornalieri effettuati anche a livello nazionale (60.241, ieri 92.714). Le vittime sono 16 in totale, mentre le terapie intensive salgono di 20 unità per un totale di 323.