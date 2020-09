Ufficiale, Gaetano torna in prestito alla Cremonese

Il club annuncia su Twitter di aver raggiunto accordo con il Napoli per il rinnovo del prestito

Gianluca Gaetano torna in prestito alla Cremonese. E’ lo stesso club ad annunciarlo su Twitter. L’attaccante del Napoli indosserà ancora la maglia grigiorossa in virtù dell’accordo raggiunto con il club di De Laurentiis per il rinnovo del prestito.

